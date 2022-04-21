Presidente Jair Bolsonaro vai ao Mané Garrincha e assiste goleada do Botafogo na Copa do Brasil

A vitória do Botafogo sobre o Ceilândia contou com uma importante presença nas arquibancadas: Jair Bolsonaro esteve em um dos camarotes do Estádio Mané Garrincha e viu, de perto, o triunfo de 3 a 0 do Alvinegro sobre o Ceilândia, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. + Chegou! Lucas Piazon precisa de 10 minutos em vitória para marcar primeiro gol pelo Botafogo

O presidente do Brasil reside na Capital Federal. Bolsonaro esteve em Rio Verde, em Goiás, durante a manhã para a entrega de títulos de propriedade à famílias residentes do Estado, mas retornou à Brasília durante o dia e marcou presença na partida.

Bolsonaro esteve acompanhado de mais oito pessoas, incluindo alguns seguranças, em um dos camarotes do Mané Garrincha. Vale lembrar que o presidente já afirmou no passado que torce para o Botafogo.

O jogo da volta será no dia 12 de maio, no Estádio Nilton Santos, e o Botafogo pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. O Alvinegro volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO, pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha.