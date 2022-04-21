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Presidente Jair Bolsonaro vai ao Mané Garrincha e assiste goleada do Botafogo na Copa do Brasil

Presidente do Brasil ficou em camarote do estádio durante partida do Alvinegro contra o Ceilândia...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 00:28

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 00:28

A vitória do Botafogo sobre o Ceilândia contou com uma importante presença nas arquibancadas: Jair Bolsonaro esteve em um dos camarotes do Estádio Mané Garrincha e viu, de perto, o triunfo de 3 a 0 do Alvinegro sobre o Ceilândia, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. + Chegou! Lucas Piazon precisa de 10 minutos em vitória para marcar primeiro gol pelo Botafogo
O presidente do Brasil reside na Capital Federal. Bolsonaro esteve em Rio Verde, em Goiás, durante a manhã para a entrega de títulos de propriedade à famílias residentes do Estado, mas retornou à Brasília durante o dia e marcou presença na partida.
Bolsonaro esteve acompanhado de mais oito pessoas, incluindo alguns seguranças, em um dos camarotes do Mané Garrincha. Vale lembrar que o presidente já afirmou no passado que torce para o Botafogo.
O jogo da volta será no dia 12 de maio, no Estádio Nilton Santos, e o Botafogo pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. O Alvinegro volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO, pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha.
Crédito: JairBolsonaroéopresidentedoBrasil(Foto:Reprodução

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