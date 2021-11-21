Presidente eleita, Leila discursa para sócios e agradece Galiotte; Mancha Alviverde faz apresentação

Leila Pereira será a presidente do Palmeiras nos próximos três anos. A empresária foi eleita, neste sábado (20), com 1897 votos. Após o resultado, agradeceu aos sócios que confiaram nela para comandar o futuro do Maior Campeão Nacional.- Continuo lutando por um Palmeiras cada vez mais vitorioso. Um Palmeiras cada vez mais próximo do torcedor. Queria muito agradecer a todos vocês, mas preciso agradecer nominalmente algumas pessoas. Muito obrigada pela confiança. Agradecer, do fundo do meu coração, nosso presidente Mauricio Galiotte pelo trabalho espetacular, que proporcionou a todos nós uma gestão tão vitoriosa.