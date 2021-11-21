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Presidente eleita, Leila discursa para sócios e agradece Galiotte; Mancha Alviverde faz apresentação

Empresária recebeu 1897 votos dos 2141 possíveis...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 08:00

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 08:00

Leila Pereira será a presidente do Palmeiras nos próximos três anos. A empresária foi eleita, neste sábado (20), com 1897 votos. Após o resultado, agradeceu aos sócios que confiaram nela para comandar o futuro do Maior Campeão Nacional.- Continuo lutando por um Palmeiras cada vez mais vitorioso. Um Palmeiras cada vez mais próximo do torcedor. Queria muito agradecer a todos vocês, mas preciso agradecer nominalmente algumas pessoas. Muito obrigada pela confiança. Agradecer, do fundo do meu coração, nosso presidente Mauricio Galiotte pelo trabalho espetacular, que proporcionou a todos nós uma gestão tão vitoriosa.
Além disso, Leila citou, nominalmente, durante os agradecimentos o seu marido, José Roberto Lamacchia, Paulo Serdan e a torcida Mancha Alviverde.Após o discurso, membros da organizada 'invadiram' o palco e iniciaram uma apresentação para todos os presentes. Neste momento, também, cervejas passaram a ser distribuídas.
Leila Pereira é empresária e preside a Crefisa e a Faculdade das Américas, principais patrocinadoras do Palmeiras. Ela será a presidente do clube nos próximos três anos, assumindo o cargo no dia 15 de dezembro.
Confira o vídeo:
Crédito: MaurícioGaliotte,presidentedoPalmeiras,eLeilaPereira,presidentedaCrefisa(Foto:Divulgação/Ag.Palmeiras

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