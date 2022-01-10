Presidente e diretores do Flamengo rasgam elogios a Paulo Sousa: 'É um excelente avanço contar com ele'

"Primeira vez que tenho a oportunidade de falar com o Paulo presente e queria falar da nossa satisfação de contar com ele e todos que vieram compor o nosso grupo. Quando conseguimos que o Paulo aceitasse o desafio, acho que conseguimos várias coisas, ao mesmo tempo, que são importantes para o Flamengo. Ele congrega o espírito vencedor do Flamengo. Foi um jogador super vencedor, conquistou títulos por onde passou, foi um grande jogador da seleção. Quando passou para técnico, conseguiu equipes competitivas, foi um grande vencedor. Teve o lado acadêmico, foram seis anos estudando, muito importante para nós.

Aplicou esse conhecimento em vários clubes e toda essa experiência não está focada apenas no aspecto tático, mas no de gestão de um grupo de futebol como um todo. Não tivemos dúvida nenhuma no processo. É um excelente avanço o Flamengo contar com ele. Entendo que são os primeiros dois anos dele conosco. Tenho certeza que teremos uma história de muito sucesso juntos."Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo:​"Quero ratificar as palavras do presidente. Uma alegria estar aqui com um profissional como o nosso técnico. O Paulo, desde o começo, deixou sinais claros que gostaria de estar nesse projeto, junto com outros da comissão técnica. Ficamos felizes deles estarem Paulo tinha outras opções, mas entendia e conhecia a grandeza do Flamengo e quis participar dessa história. Fora todas análises e conversas que tivemos. Muito feliz de estar o apresentando. Um técnico dessa envergadura, conhecido internacionalmente e do tamanho do Flamengo."Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo:​"Faço minhas as palavras do presidente e do Marcos Braz. O Paulo sempre deixou muito claro a vontade de liderar esse processo do Flamengo, pela grandeza da Nação e do clube, e pela necessidade do clube vencer sempre. E pela oportunidade de carreira de estar em clube que pode conquistar títulos. Isso foi sempre o que guiou sua carreira. E de toda equipe técnica que traz com ele. Já nos impressiona muito a forma com que se integraram a todo estafe do Flamengo, em todos processos e métodos de trabalho que desenvolveu ao longo de sua carreira, deixando claro o que espera de cada área e cada pessoa para ajudar esse grupo vencedor a escrever ainda mais histórias de vitórias. Estamos muito animados e confiantes que será um ano de muitas vitórias e títulos."