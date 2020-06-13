Presidente do Verdão veta treino sem aval: 'Nos preocupamos com saúde'

Crédito: Presidente do Palmeiras mandou recado à torcida avisando que clube não muda postura (Reprodução/TV Palmeiras

O Palmeiras não retomará treinamentos presenciais enquanto não tiver aval das autoridades sanitárias. Esse é o recado dado pelo presidente Maurício Galiotte para os torcedores, em vídeo publicado neste sábado, nas redes sociais do clube. O dirigente se reuniu com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, na quinta-feira, e ainda não teve resposta sobre a data de liberação.

- Nós nos preocupamos com as pessoas, com a saúde de todos, com nossos atletas, profissionais, funcionários, colaboradores e, assim, vamos manter a mesma postura. Estamos aguardando um posicionamento do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo para, no momento adequado, com o máximo de segurança possível, o ambiente mais saudável possível, estar de volta aos treinamentos - falou Galiotte, que gravou vídeo usando máscara.

- No momento certo, em que estivermos com as autorizações, estaremos juntos, atletas, comissão técnica, atendo ao protocolo de segurança e orientação, para que a gente possa fazer os treinamentos de forma que todos tenham segurança no trabalho. Em breve, estaremos juntos, torcedor - reforçou o presidente, em publicação que teve também imagens do trabalho à distância realizado pelo elenco na última sexta-feira.E MAIS:Em time dos sonhos, Marcos coloca Dudu entre os 11 do Palmeiras'Ex' problemático: 10 jogadores do Verdão que não corresponderamHá 8 anos: Verdão posta gols de 2 a 0 no Grêmio na Copa do BR-12Jogaria no rival ou não? Marcos responde (de novo e de verdade!)Luxa relembra título de 93 e faz promessa ao torcedor palmeirenseVeja o vídeo com o treino online de sexta-feira e o recado de Maurício Galiotte:??‍♂️Com direito a recado do presidente Maurício Galiotte sobre o retorno dos treinos à Academia de Futebol, veja como foi a nossa sexta-feira de preparação em ?! #AvantiPalestra #JogandoEmCasa pic.twitter.com/tAvvb9OU9D— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 13, 2020 Chamados pela Prefeitura, Galiote e os presidentes de Corinthians e São Paulo tiveram uma reunião presencial na quinta-feira com Bruno Covas. Existia a expectativa de que ocorresse uma liberação para que os três clubes pudessem trabalhar em seus centros de treinamento, cumprindo protocolos de segurança, a partir de segunda-feira, mas ainda não ocorreu a autorização.

O Palmeiras possui desde o mês passado testes para os seus profissionais saberem se tiveram ou ainda estão contaminados pelo coronavírus. Os protocolos para retomada das atividades presenciais estão prontos. Por enquanto, o elenco mantém a rotina que estabeleceu desde maio, quando foram encerradas as férias coletivas: treinamentos físicos assistidos à distância e em tempo real pela comissão técnica.