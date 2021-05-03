Presidente do Vasco exalta as doações de torcedores e iniciativa da #VasPix: 'União que nos incentiva'

Crédito: 'Não existe nenhuma torcida como a do Vasco no mundo todo', disse mandatário (Rafael Ribeiro / Vasco

A criação da #VasPix, mobilização criada nas redes sociais pela torcida do Vasco a partir do último sábado, foi celebrada pelo mandatário Jorge Salgado. Em entrevista ao "GE" divulgada nesta segunda-feira, o presidente do Cruz-Maltino destacou tanto a criação do canal de doações financeiras quanto o valor de mais de R$ 300 mil arrecadado até o momento.

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- Já são mais de R$ 300 mil em doações em praticamente dois dias. É um movimento legítimo e muito importante para o Vasco - e frisou:

- Nosso financeiro vai fazer uma prestação de contas detalhada em breve de todas as doações. Mas é importante frisar aqui que continuaremos trabalhando incansavelmente para gerar novas receitas e tirar o Vasco dessa situação delicada - complementou.Salgado também evidenciou a maneira como ocorreu a nova mobilização para ajudar o Vasco a sanar sua vultuosa dívida financeira.

- O Vasco é gigante. A torcida do Vasco é gigante. E mais uma vez mostrou isso. Não existe nenhuma torcida como a do Vasco no mundo todo. Essa é uma demonstração de união que nos incentiva cada vez mais a mudar o cenário financeiro do Vasco. - declarou.