Presidente do Sport confirma a chegada de Lucas Venuto

Após um fraco desempenho no Campeonato Pernambucano e a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste, a diretoria do Sport resolveu se mexer e vai em busca de reforços para o técnico Daniel Paulista.Nesta sexta-feira, o presidente Milton Bivar confirmou ao Globo Espore, que Lucas Venuto é a nova peça ofensiva para o Leão e assinou o seu contrato até o fim do Campeonato Brasileiro.
Na Ilha do Retiro, Lucas vai incorporar um elenco que tem Hernane Brocador, Elton, Ronaldo, Leandro Barcia, Marquinhos, Philip e Maxwell como opções.
Aos 25 anos, Lucas Venuto defendeu além do Santos, o RB Brasil, RB Leipezig e passagens no futebol da Áustria com as camisas do Liefering, SV Grödig e Austria Wien.
O primeiro jogo do Sport no Campeonato Brasileiro acontece neste sábado, quando a equipe mede forças contra o Ceará, a partir das 21h (Horário de Brasília).