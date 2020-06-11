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Presidente do Santos se defende sobre possível impeachment: 'Podem chamar de incompetente, não ladrão'

José Carlos Peres atribui reprovação das contas em 2018 à não inclusão dos valores referentes a venda de Rodrygo no balanço final do ano...

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 00:31

LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 00:31
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Diante a possibilidade de um novo processo de impeachment, após a reprovação das contas de 2018 pela Comissão de Inquérito e Sindicância, o presidente do Santos, José Carlos Peres se defendeu dizendo que os pontos que serão discutidos em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, na próxima terça-feira não apresentam dolo ou má-fé ao clube.
– Não sou eu que criei as dificuldades, eu herdei, Mas é um momento de dar as mãos, mas e resolver o que tem que resolver da maneira mais harmoniosa e justa. Infelizmente, o futebol brasileiro está difícil de trabalhar e eu estou vivendo desde que assumi. Teve o primeiro pedido de impedimento os sócios disseram que não. Podem me chamar de incompetente, mas não de ladrão – disse Peres à rádio Bandeirantes.
– Trabalho muito, 16h por dia. É muita luta, mas é uma luta com apoio que você não recebe. Não é momento e salvador da pátria, é momento de trabalho, união – completou.
Sobre a reprovação das contas em 2018, o mandatário santista atribuiu ao impedimento de incluir a venda de Rodrygo ao Real Madrid (ESP) no balancete daquele ano.
– Tivemos um problema no ano de 2018 e existia o fluxo de caixa. Eu tinha 100 milhões (de reais) na primeira parcela do Rodrygo e não podemos lançar no balancete – afirmou o presidente.
Esse é a segunda ameaça de impeachment sofrida por José Carlos Peres. Em 2018, o Conselho Deliberativo aprovou o processo, que o acusava de manter uma empresa de agenciamento de jogadores, mesmo após assumir o cargo, o que é proibido pelo estatuto do Santos Futebol Clube. No entanto, os sócios do Peixe não foram favoráveis ao impedimento e Peres permaneceu no cargo.E MAIS:Prefeitura de Santos não prevê data de retorno das atividades esportivas; Peixe apresentará protocoloConselho do Santos marca reunião virtual para votar parecer sobre contas reprovadas em 2018Presidente do Santos critica retomada dos treinamentos do Red Bull Bragantino: ‘Fato desagradável’De saída: Relembre a trajetória de Evandro com a camisa do SantosSantos e Flamengo se enfrentariam nesta quarta pelo BrasileirãoSantos arrecadou R$ 155 mil em bilheteria neste ano E MAIS:

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