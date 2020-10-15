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Presidente do Santos passa mal, e exames apontam quadro hipertensivo

Mandatário santista se sentiu indisposto quando estava a caminho de agendas em São Paulo...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 14:55
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, foi internado após se sentir mal quando estava a caminho de São Paulo para reuniões.
O mandatário santista foi submetido a exames que constataram um quadro hipertensivo e, portanto, será necessário um prazo de cinco dias de repouso, sendo acompanhado clinicamente pela equipe do Dr. Carlo Albo. Rollo se encontraria com uma comitiva santista em visita de inspeção a Chácara Nicolau Moran, em São Bernardo do Campo, mas por conta do problema de saúde não compareceu. Luiz Fernando Cardoso representou o Comitê Gestor na excursão.
Existe a possibilidade de cancelamento de algumas agendas dos próximos dias por parte do presidente, mas para isso a saúde de Rollo será avaliada.

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