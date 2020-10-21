Presidente do Santos fala sobre Robinho, considera áudios ‘gravíssimos’, mas pede tolerância

Crédito: Divulgação/Santos

O presidente do Santos Orlando Rollo se pronunciou, na manhã desta quarta-feira (21), sobre o caso envolvendo o atacante Robinho, que foi contratado pelo clube no dia 10 de outubro e, após pressão de torcedores, conselheiros e patrocinadores, acabou tendo o vínculo rescindido por conta de uma acusação de violência sexual na Itália.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão em primeira instância em 2017 por suposta participação em crime de violência sexual contra uma jovem albanesa. A defesa do atleta garante que há recurso e outras instâncias para a sentença final e que há evidências que comprovam a ausência da participação do atacante no caso. Rollo falou sobre a rescisão do contrato e também se posicionou sobre o caso, além de ter pedido mais tolerância:

- Não vou fugir de assunto polêmico, porque o torcedor tem que saber. Decidimos em comum acordo junto com o atleta e sua assessoria uma licença do contrato para que ele possa se defender do processo na Itália. Não vou entrar no mérito de se ele é culpado ou inocente, não sou ninguém para julgá-lo. Tem que ser julgado pelo juiz lá da Itália. Tem que apedrejar menos e ter mais tolerância. Quem não sabe, sou policial, eu abomino o crime de estupro, qualquer tipo de violência e contra as mulheres – disse ele em entrevista coletiva.Orlando Rollo é policial civil e afastou-se do cargo para manter suas atividades no Santos, durante essa diretoria de ‘transição’, conforme foi chamada por ele, desde o afastamento de José Carlos Peres. Ele disse que pode falar abertamente sobre estupro e violência sexual, pois já prendeu e investigou homens nessas condições, e que, caso o jogador seja condenado em segunda instância, o Alvinegro rescindirá o contrato por completo – no momento, Robinho está de licença para poder se defender da acusação.

- Já formalizamos ao Conselho Deliberativo essa licença do contrato do Robinho. Se o Robinho vier a ser absolvido em segunda instância, não vejo problema nenhum em voltar. Se for condenado, vamos pedir a rescisão do contrato.

O atacante havia sido contratado para o que seria a sua quarta passagem pelo Alvinegro no dia 10 de outubro, em um contrato válido por cinco meses, com R$ 1,5 mil mensais em salários neste período. Confira abaixo as demais afirmações de Orlando Rollo envolvendo o caso Robinho:

- Nos meus 18 anos de polícia, na condição de investigador, já prendi dezenas de estupradores, investiguei dezenas e levei à condenação judicial dezenas de estupradores. Eu luto efetivamente contra esse tipo de crime. Um caso que ficou muito conhecido na cidade de Santos, recentemente, o maníaco dos ônibus de Santos, fui eu que investiguei e prendi junto com a minha equipe. Então, é um assunto que eu posso falar à vontade. A gente abomina esse tipo de crime, só que a gente tem que a gente tem que deixar se defender. A gente pode estar diante de um novo caso da Escola de Base, quem é do jornalismo lembra desse caso. Injustiça que se cometeu, mas não entrarei nesse mérito. Quero que o atleta tenha total liberdade para se defender do seu processo na Itália.

- Nós decidimos trazer o Robinho por uma razão bem simples: ele aceitou o nosso chamado em nos ajudar no momento mais difícil da historia administrativa e financeira do clube, aceitando um contrato de cinco meses com salário de R$ 1500 por mês, que é o piso mínimo pago ao jogador de futebol no Brasil. Robinho, como atleta, é um grande ídolo da história do Santos, veio querer nos ajudar.

- Sobre a questão da condenação em primeira instância, quem sou eu pra julgar? Sou policial civil, já prendi muito estuprador, mas temos que respeitar o processo legal. O Robinho depois dessa questão grave, desculpa, já jogou no Santos, já jogou no Atlético-MG, na Turquia, na China e nunca ninguém falou nada. Começaram a falar agora. Não vou entrar no mérito se está certo ou errado, mas ele já jogou e ninguém falou nada. A questão é bem delicada.

- Os áudios são bem significativos. O crime de estupro e qualquer crime contra a mulher é repugnante. Nunca, como policial, respondi a nenhum processo administrativo dentro da minha carreira. Dentro dos direitos e garantias fundamentais, ele não pode ser considerado culpado, condenado, até que se transite em julgado. Os áudios são gravíssimos, gravíssimos, fiquei incomodado.