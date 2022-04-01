Presidente do Santos diz que terá reunião definitiva com WTorre por arena na Vila Belmiro

O presidente do Santos, Andres Rueda, voltou a falar sobre a possibilidade de construção de uma nova arena. Recentemente, o clube e a WTorre decidiram fazer adaptações ao projeto para diminuir o custo do estádio, encarecido com alta do preço de materiais da construção civil.Além disso, a alta na taxa de Juros esfriou o interesse de investidores em Fundos de Investimento Imobiliários. Um deles seria responsável pelo financiamento da obra,

- Arena, nós fizemos uma reunião preliminar na segunda-feira. Creio eu que teremos uma definitiva na semana que vem, dia 4. Serão apresentados valores da Arena, ajustados com valores e preços, valores reais. A WTorre, que é nossa parceira, fez um estudo detalhado para levantar o valor que vamos gastar. Vamos fazer essa reunião e decidir qual caminho vamos seguir. Se é viável, se vai ter investidor e chegar em um bom senso e bom acordo. Assim, apresentaremos o contrato para o conselho - disse o cartola, em entrevista à rádio Energia 97.O clube e a empresa seguem com interesse mútuo na construção da Arena, mas é possível que o projeto atual seja abandonado e que as duas partes comecem a discussão de outra alternativa para o estádio.