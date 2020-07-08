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Presidente do Santos destaca união dos clubes em torno da MP dos direitos de transmissão

Na última semana, o Peixe enviou um representante à Brasília em reunião com o presidente da República para declarar apoio a Medida Provisória...
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Publicado em 

07 jul 2020 às 23:59

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 23:59

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Há uma semana o Santos enviou o integrante do Comitê Gestor, Matheus Rodrigues, a um encontro com representantes de outros sete clubes e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) para apoiar a Medida Provisória 984/2020, que dá o mandante dos jogos autonomia para negociar os direitos de transmissão.
O presidente santista, José Calos Peres, endossou seu apoio a MP, principalmente no que ele considerou uma união pelos clubes nunca vista antes.
– Vejo com muita simpatia essa lei. Mesmo que não seja aprovada, acredito que ela seja, já surtiu o efeito de união entre os clubes. Um depende do outro. Pelo menos eu digo no que tange como presidente, essa questão do clube ser detentor do jogo que ele vai jogar em casa – disse em entrevista à ESPN Brasil.

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