Presidente do Santos destaca união dos clubes em torno da MP dos direitos de transmissão

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Há uma semana o Santos enviou o integrante do Comitê Gestor, Matheus Rodrigues, a um encontro com representantes de outros sete clubes e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) para apoiar a Medida Provisória 984/2020, que dá o mandante dos jogos autonomia para negociar os direitos de transmissão.

O presidente santista, José Calos Peres, endossou seu apoio a MP, principalmente no que ele considerou uma união pelos clubes nunca vista antes.