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Presidente do Santos convida representante de Robinho para assinar contrato por R$ 10

Orlando Rollou afirma aguardar a adovgada Marisa Alija, que cuida da carreira do atacante, neste sábado (10), no CT Rei Pelé...
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Publicado em 

09 out 2020 às 21:16

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 21:16

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, convidou a advogada Marisa Alija, representante do atacante Robinho, para comparecer neste sábado (10), às 12h, na Vila Belmiro, para assinar o contrato do atacante por condição salarial de R$ 10,00.
Após o próprio presidente esfriar o retorno do jogador, pois prioriza passar uma mensagem de responsabilidade financeira ao mercado, as conversas retornaram na tarde desta sexta-feira (09). Conforme o LANCE! apurou, o presidente do Conselho Deliberativo santista Marcelo Teixeira ofereceu pagar o salário do atleta para um contrato de quatro meses, até o fim do Campeonato Brasileiro. Contudo, o que foi solicitado pela agente de Robinho foi um vínculo de dois anos e três meses com salário de R$ 500 mil ao atleta.– Mesmo sabendo da impossibilidade legal de contratar um profissional por 10 reais e deixando claro o respeito que temos pelo nosso ídolo Robinho, estarei aguardando a representante do atleta, a partir do meio dia, deste sábado, dia 10 de outubro, no CR Rei Pelé, para assinarmos um contrato nessas condições. Reitero a necessidade de assinar este contrato o mais rápido possível, pois o Santos FC, infelizmente, deve sofrer nova sanção para inscrever jogadores e temos pouco tempo – disse Rollo ao site oficial do Santos FC.

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