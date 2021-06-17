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Presidente do Santos confirma chegada de diretor de marketing

Clube contratou profissional que fez sucesso no Sport para suceder Marcelo Frazão...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 21:46

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:46

Crédito: Aderson Stevens/Sport
O presidente Andres Rueda confirmou que Rafael Soares é o novo diretor de marketing do clube. O profissional ficou no Sport entre janeiro de 2019 e abril deste ano e já trabalha na Vila Belmiro.“Já começou segunda-feira (14), é o Rafael. Ele é fruto de um processo de seleção, foram analisados mais de 400 currículos. Então, eu acredito muito nesse modelo de seleção, você pinça algumas coisas, você pode errar ou acertar, isso faz parte da vida, mas ele tem total condição de fazer um belo trabalho. Ele já estava em time de futebol, então isso facilita muita coisa. Ele conhece os players dos times de futebol, já sabe quem administra o sócio, então está acostumado com esse ambiente. Hoje tivemos uma reunião rápida. Eu estou confiando muito que ele vai poder fazer um belo trabalho e ajudar a gestão a ser mais eficiente no marketing”, falou Rueda em entrevista ao programa De Olho no Peixe.O novo executivo chega para o lugar de Marcelo Frazão, que anunciou a saída do Santos em maio. Rafael Soares foi responsável por gerir o departamento de Marketing do Sport e trouxe empresas nacionais para o clube, como a FoxLux, Cartão de Todos, Umbro e Futebol Card, companhias que também atuam no Peixe.

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