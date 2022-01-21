futebol

Presidente do Santos, Andres Rueda, testa positivo para a Covid-19

Dirigente afirmou em rede social que está assintomático e em isolamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 12:21

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:21

O presidente do Santos, Andres Rueda, testou positivo para a Covid-19 e, apesar de estar assintomático, já está isolado em casa cumprindo os protocolos. O dirigente comunicou o teste positivo pelas redes sociais e aproveitou para desejar sorte ao Santos na semifinal da Copa Votorantim Sub-15 diante o Cruzeiro e na Copinha contra o América-MG.- Hoje temos 2 jogos importantes da nossa base e estaremos na torcida. Infelizmente estou de quarentena porque testei positivo para a Covid-19. Estou assintomático e torcerei de casa. Boa sorte garotada. Viva o Santos! - publicou Rueda no Twitter.
Edu Dracena, executivo de futebol do clube, vai acompanhar a partida da Copa São Paulo em São Caetano do Sul. O próprio executivo também teve Covid e retornou há poucos dias ao Santos. O Peixe já soma 14 casos de Covid entre os atletas.Os zagueiros Kaiky, Robson Reis e Cleber Reis, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, os volantes Kevin Malthus e Vinicius Balieiro e o atacante Bruno Marques estão isolados. Já o zagueiro Luiz Felipe, os volantes Zanocelo e Sandry, o meia Carlos Sánchez e os atacantes Marinho, Léo Baptistão e Ângelo já voltaram aos treinos.
Crédito: AndresRuedatestoupositivoparaaCovid19(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

