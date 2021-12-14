Presidente do River Plate-URU confirma conversas com Palmeiras por atacante Matías Arezo

De olho no mercado sul-americano em busca de reforços para a temporada de 2022, o Palmeiras monitora a situação do atacante uruguaio Matías Arezo, do River Plate, do Uruguai.

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Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, existem conversas entre o Alviverde e o presidente do clube uruguaio, Willie Tucci, pelo jogador de 19 anos. A informação inicial foi dada pelo "Blog do PVC".

A contratação de um nome para a posição de centroavante é uma das prioridades do clube para o próximo ano. Com as possíveis saídas de Luiz Adriano e Willian, Abel Ferreira só teria à disposição no elenco Rony e Deyverson, além de Gabriel Silva, que deve disputar a próxima edição do Campeonato Paulista.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesAinda segundo a reportagem do L!/NP, o pedido do River Plate pela contratação do jogador seria de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta. Ainda haveria a possibilidade de acertar a negociação por um valor menor caso o River mantenha uma porcentagem maior do atacante.

Em 85 partidas disputadas, Arezo marcou 35 gols e é figura constante nas convocações para a Seleção sub-23 do Uruguai. Além da concorrência de clubes do futebol brasileiro, como o Flamengo, o jovem também desperta interesse do mercado europeu.

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Visando reforçar alguns setores do elenco, o Palmeiras já acertou as contratações do volante Eduard Atuesta e do zagueiro Valber Huerta. Além disso, o Palestra tem um acerto encaminhado com o goleiro Marcelo Lomba, do Internacional.