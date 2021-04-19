Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez nega retorno de Cristiano Ronaldo: 'Não voltará'

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Nesta segunda-feira, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e da Superliga Europeia, discutiu a criação da competição no programa espanhol 'El Chiringuito'. Após falar sobre o torneio, o dirigente falou sobre o mercado de transferências do clube.

Veja o mata-mata da Champions League- Cristiano Ronaldo não vai voltar ao Real Madrid. Não faz sentido. Ele tem um contrato com a Juventus - disse Florentino Pérez, presidente da equipe espanhola.

Florentino Pérez ainda falou sobre uma possível contratação de Kylian Mbappé para o Real Madrid.