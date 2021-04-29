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Presidente do PSG pode vender Mbappé para juntar Cristiano Ronaldo e Messi, diz jornal espanhol

Desejo de Nasser Al-Khelaïfi é montar um elenco inesquecível no clube francês e pode vender Mbappé, que tem apenas mais uma temporada de contrato com o PSG...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 19:04
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O sonho do Paris Saint-Germain de ter Messi na próxima temporada pode estar perto de virar realidade. No entanto, o clube francês pode contratar outro grande nome do futebol mundial junto do argentino. De acordo com a imprensa espanhola, os parisienses desejam contar com Cristiano Ronaldo.
+ Veja a tabela da Champions LeagueSegundo o jornal "Sport", da Catalunha, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, já definiu uma operação para contratar os dois maiores nomes em atualidade do futebol mundial. Após fazer uma proposta para Messi, que o clube considera como "insuperável", a ideia para contratar CR7 passa por Mbappé.
A publicação diz que a ideia do PSG é vender o atacante francês na próxima temporada, já que o atleta tem contrato somente até junho de 2022, mas ainda não entrou em acordo para renovar. Desta forma, a equipe parisiense teria recursos para contratar o jogador da Juventus.
+ PSG, City, Atlético… Veja clubes de tradição sem título da Champions League
O mandatário do Paris Saint-Germain tem o sonho de formar um time inesquecível para o próximo ano, especialmente pela proximidade da Copa do Mundo.

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