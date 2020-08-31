Presidente do Palmeiras tem 'certeza' da volta de Dudu ao clube

- A gente espera um dia o Dudu aqui de volta, tenho certeza absoluta que ele estará vestindo a camisa do Palmeiras. Ele mesmo me disse que é um sonho dele. A família mora próxima, os meninos frequentam o clube. Ele tem uma proximidade com o clube muito grande. É um carinho especial, é um ídolo muito grande da nossa torcida. Temos um carinho grande por ele. Naquele momento de festa, no vestiário, quando ele pediu a medalha, eu disse que ele teria uma medalha, que parte do título era dele e que em breve estaria aqui. Ele sabe exatamente o que a gente estava falando - disse Galiotte, em entrevista ao site do "Globo Esporte".Em relação a parte financeira, o presidente comentou sobre a perda de receitas por conta do coronavírus, o tempo sem jogos e o retorno com portões fechados.