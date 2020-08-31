Presidente do Palmeiras tem 'certeza' da volta de Dudu ao clube

O Palmeiras perdeu o principal jogador do elenco durante a parada da pandemia. Dudu trocou, por empréstimo de um ano, o Verdão pelo Al-Duhail, do Qatar.
O presidente Maurício Galiotte tem certeza do retorno do atacante ao Palmeiras no futuro.
- A gente espera um dia o Dudu aqui de volta, tenho certeza absoluta que ele estará vestindo a camisa do Palmeiras. Ele mesmo me disse que é um sonho dele. A família mora próxima, os meninos frequentam o clube. Ele tem uma proximidade com o clube muito grande. É um carinho especial, é um ídolo muito grande da nossa torcida. Temos um carinho grande por ele. Naquele momento de festa, no vestiário, quando ele pediu a medalha, eu disse que ele teria uma medalha, que parte do título era dele e que em breve estaria aqui. Ele sabe exatamente o que a gente estava falando - disse Galiotte, em entrevista ao site do "Globo Esporte".Em relação a parte financeira, o presidente comentou sobre a perda de receitas por conta do coronavírus, o tempo sem jogos e o retorno com portões fechados.
- A perda de receita foi significativa. Estamos falando alguma coisa ao redor de 30%, de R$ 200 milhões que o Palmeiras deixará de receber neste ano. Isso é extremamente significativo para o nosso negócio, que envolve paixão e emoção, mas temos que administrar com responsabilidade. Envolveu arrecadação, Avanti, receitas de TV... Contamos com um parceiro extremamente importante, que manteve todo o compromisso estipulado em contrato. Entretanto, é importante dizer que neste ano será necessário pensar de forma diferente, porque não contávamos com a pandemia, é um momento sensível e complexo para todos os negócios - completou o presidente do Palmeiras.