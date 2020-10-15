Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Palmeiras admite erro em constantes trocas: ‘Não é o ideal’

Maurício Galiotte reconhece que mudanças de comanda afetam o trabalho e espera encontrar o substituto ideal para Vanderlei Luxemburgo, sexto treinador efetivo da gestão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 15:30

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 15:30

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Vanderlei Luxemburgo foi desligado do Palmeiras após a derrota do clube para o Coritiba por 3 a 1 em pleno Allianz Parque, nesta quarta-feira (14). Pelo sétimo ano seguido a diretoria alviverde desmancha um trabalho antes da temporada terminar, fato que gera incômodo dentro da cúpula alviverde.
Perguntado sobre as constantes trocas de técnico, Maurício Galiotte admitiu que algo está errado, em coletiva virtual, nesta quinta-feira (15), na Academia de Futebol.
– Não tivemos performances à altura das necessidades. A exigência é muito grande. O treinador começa um trabalho e não consegue ter performance. Faz parte. Não é o ideal. Temos de ter performance, rendimento e resultado. Fomos em busca disso – disse o mandatário alviverde.Galiotte vai em busca da contratação do sétimo técnico efetivo, desde que assumiu a presidência do clube, no início de 2017. Ele admitiu que não pode errar para que o próximo trabalho tenha o mínimo de continuidade.
– O Palmeiras busca um conceito. Vamos trabalhar sempre mirando o conceito. Nomes, perfis, vamos pensar a partir de hoje à tarde. O Palmeiras precisa definir qual é seu modelo de jogo, se não for assim vamos continuar trocando treinadores – afirmou o presidente.
Anderson Barros também falou sobre o assunto e também admitiu que o clube não pode mais cortar relações com treinadores no meio do trabalho.
– É importante não errar agora. Precisamos entender qual é esse DNA, o modelo, pra não precipitar e interromper a relação. Encontrar um profissional que possa seguir por um tempo maior é fundamental. Não pode ter pressa, vamos ter o tempo para encontrar alguém – completou o diretor de futebol.​

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados