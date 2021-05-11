Presidente do Náutico lança polêmica e pede VAR na final do Pernambucano

'A gente vai ter uma reunião agora à tarde na FPF, com a diretoria de Sport e Náutico. Sobre arbitragem, vamos pedir o VAR e árbitros locais. Nada mais justo do que prestigiar a arbitragem local e para que não se cometa erros como ontem (no jogo entre Sport e Salgueiro), na minha concepção não existiu o pênalti e se tivesse VAR o pênalti seria anulado. Mas não é algo que depende do Náutico. Se não tem VAR, não tem VAR. Se for árbitro Fifa no primeiro jogo, vai ter que ser no segundo', explicou o presidente para o Jornal do Commercio.