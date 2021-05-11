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futebol

Presidente do Náutico lança polêmica e pede VAR na final do Pernambucano

Edno Melo lembrou o lance que colocou o Sport na decisão do estadual e pede árbitro de vídeo...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 17:53
Crédito: Priscila Farias/Comunicação CNC
A final do Campeonato Pernambucano está definida e a polêmica rola solta nos bastidores do Náutico e Sport, os dois protagonistas dos confrontos finais.
+ Saiba quem são os artilheiros dos principais Campeonatos Estaduais de 2021 até o momento
Preocupada com a equipe de arbitragem, a diretoria do Náutico clama por árbitro de vídeo, já que na visão do presidente Edno Melo, o Leão eliminou o Salgueiro através de um lance irregular.
'A gente vai ter uma reunião agora à tarde na FPF, com a diretoria de Sport e Náutico. Sobre arbitragem, vamos pedir o VAR e árbitros locais. Nada mais justo do que prestigiar a arbitragem local e para que não se cometa erros como ontem (no jogo entre Sport e Salgueiro), na minha concepção não existiu o pênalti e se tivesse VAR o pênalti seria anulado. Mas não é algo que depende do Náutico. Se não tem VAR, não tem VAR. Se for árbitro Fifa no primeiro jogo, vai ter que ser no segundo', explicou o presidente para o Jornal do Commercio.
Calendário
Os duelos entre Náutico e Sport acontecem nos dias 16 e 23 de maio para definir o Campeão Pernambucano.

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