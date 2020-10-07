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futebol

Presidente do Lyon acredita que Depay ainda será jogador do Barça

Jean-Michel Aulas diz que jogador tentará se transferir novamente na próxima janela e afirma que decisão será de Juninho Pernambucano, diretor esportivo do clube francês...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 13:11
Crédito: Divulgação / Site oficial do Lyon
O atacante Memphis Depay, do Lyon, tinha tudo encaminhado para se tornar jogador do Barcelona, mas os espanhóis não chegaram a um acordo com o clube francês antes do encerramento da janela de transferências. No entanto, para o presidente francês, Jean-Michel Aulas, o holandês ainda será do Barça.- Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para estar em condições de ir para lá (Barcelona) em janeiro. A decisão no mercado de inverno será do Juninho (diretor esportivo), da mesma forma que levou todos as decisões da janela de transferência com Vincent Ponsot (diretor geral). Não desisti da ideia de prorrogar o seu contrato, mas como ele sempre disse que não, acho difícil - disse o mandatário em entrevista ao jornal "L'Équipe".
Aulas disse que o Barcelona não tinha condições de realizar a operação que hoje Depay está chateado com a situação.
- Desde o início fui claro com Memphis. Encontrei-me duas vezes com o presidente Josep Maria Bartomeu em Barcelona e ele me disse que não via como as coisas poderiam ser feitas. Sei que Koeman lhe deu esperança e Memphis estava disposto a se esforçar. Hoje ele está decepcionado, não com o Lyon, mas com o Barcelona.

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