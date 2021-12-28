Presidente do Fortaleza explica a permanência de Marcelo Benevenuto

Se o Fortaleza está no mercado da bola em busca de novas peças para a montagem do elenco de Pablo Vojvoda, a diretoria conseguiu a permanência de Marcelo Benevenuto.

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O zagueiro chegou por empréstimo junto ao Botafogo em março deste ano, mas agora fica em definitivo no Tricolor do Pici.

‘Fomos construindo essa possibilidade de permanência dele. Ele demonstrou interesse, fomos conversando com o Botafogo e posso dizer que o nosso sucesso esportivo, como a campanha na Copa do Brasil e a boa colocação para (conquistar uma vaga) na Copa Libertadores, nos deu fôlego financeiro de fazer essa aquisição. Confiamos muito no potencial do atleta, é tanto que estamos fazendo um contrato de cinco anos com ele’, afirmou Marcelo Paz.

Agora, o novo contrato de Marcelo Benevenuto com o Tricolor do Pici é válido até dezembro de 2026.

Números

Desde a sua chegada ao Fortaleza, o defensor participou de 43 jogos e anotou quatro gols.