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  • Presidente do Fluminense parabeniza Nino pelo ouro na Olimpíada: 'Estamos todos muito orgulhosos'
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Presidente do Fluminense parabeniza Nino pelo ouro na Olimpíada: 'Estamos todos muito orgulhosos'

Pelas redes sociais, Mário Bittencourt destacou que o zagueiro é 'merecedor de tudo o que vem conquistando na vida profissional'...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 15:37
Crédito: Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense (Reprodução/FluTV
O zagueiro Nino está com moral depois de se tornar campeão olímpico na manhã deste sábado. Pelas redes sociais, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, parabenizou o jogador e destacou que ele é merecedor de todas as conquistas na vida profissional. O mandatário também lembrou que Nino é o primeiro atleta do Tricolor a faturar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.
> Veja jogadores do Fluminense que já foram convocados para as Olimpíadas- Quem conhece este atleta e este ser humano no dia a dia sabe o quanto ele é merecedor de tudo o que vem conquistando em sua vida profissional. Hoje ele conquistou a medalha de ouro com a Seleção Olímpica. No futebol do Fluminense, ele é o terceiro medalhista da história tricolor e primeiro a ganhar o ouro. Thiago Silva e Thiago Neves ganharam o bronze em 2008, e agora Nino trouxe mais uma medalha para o Brasil. Parabéns, Nino! Nós tricolores estamos todos muito orgulhosos e honrados com sua conquista! Vale destacar que assim que a bola rolou, Nino já havia entrado para a história olímpica do Fluminense. Isso porque ele se tornou o primeiro jogador de futebol do clube a disputar uma final, garantindo ao menos a medalha de prata. Antes dele, como disse Mário, Thiago Silva e Thiago Neves haviam se tornado os primeiros representantes do Tricolor a subirem no pódio, com o bronze da Olimpíada de Pequim, em 2008.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Ainda sem poder contar com Nino, o Fluminense volta a campo já neste domingo, às 16h, contra o América-MG, no Independência. O duelo é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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