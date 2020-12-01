Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt é mais um infectado com Covid-19 no clube

Crédito: Dirigente cumprirá duas semanas de isolamento (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense tem mais um caso de Covid-19. O presidente do clube, Mário Bittencourt, teve seu teste positivo confirmado na noite da última desta segunda-feira, conforme foi divulgado inicialmente pelo site "Saudações Tricolores".

Após ter sentido sintomas, o mandatário pediu para realizar um exame antes do duelo do Tricolor das Laranjeiras com o RB Bragantino. Como foi confirmado, Mário Bittencourt logo começou o isolamento e não seguiu com a delegação para o Maracanã. Ele ficará por duas semanas em quarentena.VEJA A TABELA COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO