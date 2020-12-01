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Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt é mais um infectado com Covid-19 no clube

Mandatário do Tricolor das Laranjeiras começou a apresentar sintomas na última segunda-feira, pediu para fazer o teste e não seguiu com o elenco para o duelo com o RB Bragantino...
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Publicado em 

01 dez 2020 às 14:11

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 14:11

Crédito: Dirigente cumprirá duas semanas de isolamento (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense tem mais um caso de Covid-19. O presidente do clube, Mário Bittencourt, teve seu teste positivo confirmado na noite da última desta segunda-feira, conforme foi divulgado inicialmente pelo site "Saudações Tricolores".
Após ter sentido sintomas, o mandatário pediu para realizar um exame antes do duelo do Tricolor das Laranjeiras com o RB Bragantino. Como foi confirmado, Mário Bittencourt logo começou o isolamento e não seguiu com a delegação para o Maracanã. Ele ficará por duas semanas em quarentena.VEJA A TABELA COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O presidente do Fluminense é a mais nova vítima do segundo surto de Covid-19 nas Laranjeiras. Nas últimas semanas, foram afastados do elenco o goleiro Muriel, o lateral Danilo Barcelos, o zagueiro Digão e os meio-campistas Yuri e Hudson. Maurício Dulac, auxiliar de Odair Hellmann, também testou positivo e também ficou de fora do duelo com o RB Bragantino. O surto atingiu funcionários do Tricolor das Laranjeiras.

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