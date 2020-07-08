Presidente do Flu protesta contra manobra para Fla transmitir a final da Taça Rio: 'Nasce o GatoFerj'

Após o TJD-RJ rejeitar o pedido de liminar da procuradoria do órgão para que o Flamengo também tenha direito de transmitir o Fla-Flu, desta quarta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, publicou um manifesto pelas redes sociais em que faz duras críticas à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Fer). O mandatário tricolor chamou de "circo" a a determinação do presidente do Tribunal, Marcelo Jucá, para que os dois clubes se manifestassem até as 11h apresentando as razões sobre a questão, o que ainda pode mudar a decisão de apenas o mandante poder transmitir o duelo, no caso o Fluminense.