Presidente do Flu protesta contra manobra para Fla transmitir a final da Taça Rio: 'Nasce o GatoFerj'

Após o TJD-RJ rejeitar o pedido de liminar da procuradoria do órgão para que o Flamengo também tenha direito de transmitir o Fla-Flu, desta quarta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, publicou um manifesto pelas redes sociais em que faz duras críticas à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Fer). O mandatário tricolor chamou de "circo" a a determinação do presidente do Tribunal, Marcelo Jucá, para que os dois clubes se manifestassem até as 11h apresentando as razões sobre a questão, o que ainda pode mudar a decisão de apenas o mandante poder transmitir o duelo, no caso o Fluminense.
Como mandante sorteado da decisão da Taça Rio, o Tricolor possui os direitos de transmissão e já anunciou que fará a transmissão pela FluTV.
Mário atribui a manobra à Ferj, a quem acusa de tentativa de furto semelhante aos que são cometidos com sinais de TV, batizando “GATOFERJ”. Ele também prometeu recorrer à Justiça Comum para buscar indenização e reparação financeira pelos prejuízos causados ao clube das Laranjeiras.