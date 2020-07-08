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Presidente do Flu protesta contra manobra para Fla transmitir a final da Taça Rio: 'Nasce o GatoFerj'

Presidente do Tricolor acusa a Ferj de beneficiar o Flamengo e prometeu recorrer à Justiça Comum para buscar reparação ao prejuízos causados ao Tricolor pela 'tentativa de furto'...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 14:45
Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.
Após o TJD-RJ rejeitar o pedido de liminar da procuradoria do órgão para que o Flamengo também tenha direito de transmitir o Fla-Flu, desta quarta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, publicou um manifesto pelas redes sociais em que faz duras críticas à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Fer). O mandatário tricolor chamou de "circo" a a determinação do presidente do Tribunal, Marcelo Jucá, para que os dois clubes se manifestassem até as 11h apresentando as razões sobre a questão, o que ainda pode mudar a decisão de apenas o mandante poder transmitir o duelo, no caso o Fluminense.
Como mandante sorteado da decisão da Taça Rio, o Tricolor possui os direitos de transmissão e já anunciou que fará a transmissão pela FluTV.
Mário atribui a manobra à Ferj, a quem acusa de tentativa de furto semelhante aos que são cometidos com sinais de TV, batizando “GATOFERJ”. Ele também prometeu recorrer à Justiça Comum para buscar indenização e reparação financeira pelos prejuízos causados ao clube das Laranjeiras.

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