Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves

+ Tite vai revelar convocação no dia 24: veja quem pode pintar na lista da Seleção nos próximos jogos pelas EliminatóriasDesde o anúncio do fim da passagem de Daniel Alves pelo São Paulo, o nome do jogador foi levado à direção do Flamengo, que aguarda o desfecho ao mesmo tempo que avalia as possibilidades. O prazo para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro é até o dia 24 de setembro, o que pode acelerar a definição do futuro de Dani, que tem sido convocado pela Seleção Brasileira.Delegado da Seleção Brasileira em 2019, Rodolfo Landim conheceu o atleta em 2019 e é só elogios ao jogador com passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus. De acordo com o presidente, o Flamengo chegou a negociar sua contratação em 2019, mas o "orçamento" impediu o acerto.- O Flamengo tentou, mas a gente tem orçamento. Temos as nossas limitações. E o estágio avançado (do orçamento) com as nossas contratações, não foi possível evoluir. -, afirmou Rodolfo Landim à Fox Sports, em agosto de 2019.