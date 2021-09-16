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futebol

Presidente do Flamengo não descarta contratação de Daniel Alves

Lateral-direito está de saída do São Paulo por conta de dívida do clube...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 14:48

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 14:48
Crédito: Staff Imagens/Conmebol
Fora dos planos do São Paulo, Daniel Alves é bem avaliado no Flamengo. O clube da Gávea aguarda a rescisão do lateral-direito com o Tricolor, o presidente Rodolfo Landim não descartou o interesse em contratá-lo.
- Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019. Ele tem um perfil de profissional muito bacana. Ele é um vencedor. Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse em um atleta como o Daniel Alves - afirmou o presidente do Flamengo em entrevista à TV Record, nesta quarta-feira.
+ Tite vai revelar convocação no dia 24: veja quem pode pintar na lista da Seleção nos próximos jogos pelas EliminatóriasDesde o anúncio do fim da passagem de Daniel Alves pelo São Paulo, o nome do jogador foi levado à direção do Flamengo, que aguarda o desfecho ao mesmo tempo que avalia as possibilidades. O prazo para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro é até o dia 24 de setembro, o que pode acelerar a definição do futuro de Dani, que tem sido convocado pela Seleção Brasileira.Delegado da Seleção Brasileira em 2019, Rodolfo Landim conheceu o atleta em 2019 e é só elogios ao jogador com passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus. De acordo com o presidente, o Flamengo chegou a negociar sua contratação em 2019, mas o "orçamento" impediu o acerto.- O Flamengo tentou, mas a gente tem orçamento. Temos as nossas limitações. E o estágio avançado (do orçamento) com as nossas contratações, não foi possível evoluir. -, afirmou Rodolfo Landim à Fox Sports, em agosto de 2019.

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