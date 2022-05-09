Presidente do Flamengo fala sobre Jorge Jesus e admite que saída em 2020 'atrapalhou todo o trabalho'

A passagem de Jorge Jesus pelo Rio de Janeiro agitou o dia a dia do Flamengo na última semana. Após o treinador retornar à Portugal, Rodolfo Landim, enfim, falou sobre o assunto. Em entrevista ao Mauro Cezar Pereira, do "UOL", o presidente rubro-negro afirmou encarar a "pressão por mudanças" como natural, além de ter aberto o jogo sobre a relação com o Mister, quem contratou em 2019.- Com a serenidade que o assunto demanda (sobre como está lidando com a pressão por mudanças). No Flamengo, qualquer resultado negativo gera reação, mas confiamos no trabalho que está sendo realizado - escreveu Rodolfo Landim ao blog do jornalista.Sobre a relação com Jorge Jesus, Rodolfo Landim afirmou que não "fala com o treinador desde 2020", com exceção de mensagens de natal e ano novo. Em outra resposta, admitiu que "ficou chateado com a maneira" que o treinador saiu em 2020, quando deixou o clube um mês depois de ter renovado seu contrato por uma temporada.