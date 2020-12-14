Presidente do CSA desconhece procura do Coritiba por Mozart

Crédito: Reprodução/Ascom CSA

O bom momento do CSA na Série B rende ao técnico Mozart os olhos do mercado. Nas últimas horas, a jornalista Nadja Mauad, informou que o Coritiba fez uma oferta ao treinador para ele voltar ao Couto Pereira.Apesar da informação, o presidente do Azulão, Rafael Tenório afirmou que desconhece qualquer proposta do Coxa ao treinador e deixou claro o seu projeto em manter Mozart.

‘Nós ainda não tomamos conhecimento. O que posso dizer é que, verbalmente, nós já renovamos o contrato do Mozart para a temporada 2021. O que falta definir são apenas questões salariais, que vão depender de onde o CSA estará no próximo ano’, declarou ao GE.