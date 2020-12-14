Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do CSA desconhece procura do Coritiba por Mozart

Rafael Tenório informou que não sabe do interesse pelo seu treinador e espera a renovação nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:07

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:07

Crédito: Reprodução/Ascom CSA
O bom momento do CSA na Série B rende ao técnico Mozart os olhos do mercado. Nas últimas horas, a jornalista Nadja Mauad, informou que o Coritiba fez uma oferta ao treinador para ele voltar ao Couto Pereira.Apesar da informação, o presidente do Azulão, Rafael Tenório afirmou que desconhece qualquer proposta do Coxa ao treinador e deixou claro o seu projeto em manter Mozart.
‘Nós ainda não tomamos conhecimento. O que posso dizer é que, verbalmente, nós já renovamos o contrato do Mozart para a temporada 2021. O que falta definir são apenas questões salariais, que vão depender de onde o CSA estará no próximo ano’, declarou ao GE.
Com 44 pontos, o CSA aparece na 5ª posição da Série B. O Sampaio Corrêa, primeiro time do G4, está com 45 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados