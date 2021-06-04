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Presidente do CSA confirma saída de Rodrigo Pastana rumo ao Cruzeiro

A Raposa ainda não fez o anúncio oficial, mas Pastana será o novo diretor de futebol da equipe mineira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 16:03

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 16:03

Crédito: Divulgação/Ascom CSA
Rodrigo Pastana será anunciado em breve pelo Cruzeiro como diretor de futebol. O dirigente está de saída do CSA. E o próprio presidente do clube, Rafael Tenório, confirmou que o seu executivo deixará os alagoanos rumo à Toca da Raposa. - Está saindo! Ele já se despediu dos jogadores. É um excelente profissional e vai seguir a carreira dele agora no Cruzeiro. Nós temos uma ótima relação com o presidente Sérgio (Rodrigues), ele nos procurou mostrando interesse na contratação do Pastana e chegaram a um acordo-disse Tenório em entrevista ao GE.
Após a saída de André Mazzuco, que foi para o Santos. Pastana virou nome forte no time mineiro após a recusa de Alexandre Mattos, que disse ter outros projetos em mente, por isso não assumiria o clube azul. As tratativas entre o executivo e o time celeste avançaram, mesmo com críticas de torcedores nas redes sociais quanto a vinda de Rodrigo. O dirigente está no perfil financeiro e técnico para trabalhar com a Raposa na gestão do elenco do futebol profissional. Não é a primeira vez que Rodrigo Pastana está no radar celeste. Em 2019 ele recebeu uma sondagem, mas não houve um acordo na época.
As conversas entre Pastana e Cruzeiro se intensificaram porque o time mineiro negocia com o CSA a cessão do meia Marcinho, que não tem tido espaço com Felipe Conceição e deve deixar o clube em breve. A Raposa não comenta sobre negociações ainda não concluídas e não se pronunciou sobre Rodrigo Pastana.

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