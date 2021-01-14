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Presidente do Cruzeiro se pronuncia e garante pagamento de salário do setor administrativo do Cruzeiro

O mandatário da Raposa falou após as críticas pelos atrasos salariais no clube se intensificarem. São duas folhas e meia sem acerto com os funcionários e atletas...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 20:26

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 20:26

Após um período sem se pronunciar, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, falou ao torcedor para tentar explicar a situação complicada do clube, dentro e fora de campo. O foco da fala do mandatário celeste foi o atraso de salários, que atinge funcionários a jogadores do elenco cruzeirense. O Cruzeiro deve parte do mês de outubro, as folhas de novembro e dezembro, além do 13º salário. Sérgio Santos Rodrigues garante que na próxima semana irá conseguir acertar pelo menos uma folha dos trabalhadores administrativos. Confira no vídeo acima detalhes do que o presidente da Raposa disse.
VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DA RAPOSA NA TABELA DA SÉRIE B O presidente da Raposa promete novidades e acerto de salários em breve-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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