Presidente do Cruzeiro promete reforços em 2021, mas quer reduzir custos do futebol no clube

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, já está pensando em 2021 com os “pés no chão”, ainda mais com a grande possibilidade da Raposa não conseguir o acesso à Série A, o que geraria uma redução de receitas para o clube. Com esse cenário, Sérgio tem como meta reduzir custos com o futebol para conseguir manter o Cruzeiro funcionando sem “sufoco”. Entretanto, o dirigente afirmou que não vai deixar de buscar reforços, mesmo com uma base já formatada e tendo Felipão comandando o time. O presidente disse que pensa em contratar mais cinco jogadores para reforçar o elenco. -O primeiro passo que o Cruzeiro tem que dar é enxugar. Já citei vários exemplos de ter times bons sem ser caros. Já temos em mente a espinha dorsal do time. Meu planejamento, do Felipão, é que temos cinco reforços que a gente acha que pretende buscar. O que vai variar? Se for para a Série A, que tem orçamento maior, esses reforços podem ser de um quilate maior-disse em entrevista ao GE.