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Presidente do Cruzeiro mostra otimismo com melhora na situação financeira e fim dos atrasos salariais

Sérgio Santos Rodrigues admitiu que a situação é complicada, mas prevê uma melhora em breve para os colaboradores da Raposa...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 17:29
Crédito: O presidente cruzeirense demonstrou otimismo com a situação financeira da Raposa- (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro segue sofrendo com as dificuldades financeiras, com a maior crise de sua história, iniciada em 2019, quando o clube sofreu com os desmandos da gestão Wagner Pires de Sá e erros de administrações anteriores. A atual direção, de Sérgio Santos Rodrigues, admitiu que os salários continuam atrasados, mas em alguns casos, há folhas que foram quitadas parcialmente. - Não (está atrasado), porque algumas partes, às vezes a gente paga parte. Difícil dizer (quanto está atrasado) em meses. A gente corta: vamos pagar pelo menos um tanto este mês, este mês vamos pegar um percentual maior de CLT, de imagem-disse o presidente ao Canal Ligados, que todos no clube estão cientes e a situação terá um cenário melhor num futuro próximo. - Claro, tem que estar. Nosso papel é isso, explicar, mostrar para eles. Pelo contrário. A gente está trabalhando para que essa solução ocorra. O cenário vai melhorar-completou o presidente da Raposa.

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