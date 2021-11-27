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Presidente do Cruzeiro diz que o clube será a 1ª SAF do Brasil

Sérgio Santos Rodrigues está otimista com a implantação do clube empresa na Raposa, tida como solução para os problemas financeiros do clube...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 17:17

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 17:17

Os olhares no Cruzeiro com o fim da Série B do Brasileiro serão focados na construção do time de 2022 e como será a implantação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), tratada como a grande solução para os problemas financeiros do clube mineiro, que vive sua maior crise em 100 anos de vida. Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro falou sobre a SAF e também das metas de fim de ano, incluindo salários em dia com atletas e funcionários. - Nosso objetivo é esse terminar o ano com os salários em dia. Estamos recebendo algumas coisas agora. Falei com os jogadores agora. É fazer acontecer. Nossa prioridade agora é essa: salários e transfer ban - disse Sérgio.A folha de pagamento referente a outubro, que deveria ser paga em novembro, ainda não foi quitada e outro mês, que vence no inicio de dezembro está perto de vencer. Sobre a implementação da SAF e chegada do investidor, Sérgio Santos Rodrigues afirmou que o processo vai se iniciar já neste início de dezembro. - Deve ser semana que vem. O Cruzeiro será a primeira SAF do Brasil. Assim, acredito que o investidor vai chegar no primeiro semestre de 2022. Acredito que vai chegar por tudo que está acontecendo-concluiu o presidente.
Crédito: OpresidentedaRaposaafirmouqueaimplantaçãodaSAFseránoiníciodedezembro-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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