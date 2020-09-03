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Presidente do Cruzeiro diz entender 'bronca' da torcida e espera ver reação imediata do time na Série B

Sérgio Santos Rodrigues se pronunciou nesta quinta-feira, 3 de setembro, sobre as dificuldades da equipe na temporada...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 17:00
Crédito: O mandatário da Raposa disse que trabalho não irá faltar para que o mau momento passe-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, veio a público falar sobre o tenso momento da equipe na Série B do Brasileiro após a derrota para o Brasil de Pelotas-RS, por 1 a 1, em duelo da sétima rodada. O resultado deixou o time celeste na 16ª posição, uma acima da zona do rebaixamento do campeonato. Sérgio foi às redes sociais disse entender a insatisfação do torcedor, mas garantiu que haverá muito trabalho para reverter o quadro delicado. -A diretoria segue alerta e trabalhando muito. Entendemos o momento e também a insatisfação. Podem estar seguros que faremos o que for necessário para tirar o Clube da situação que se encontra, dentro e fora de campo-postou no Twitter. Na Série B a Raposa não vence há quatro partidas. A equipe vem de um empate e três derrotas na competição nacional, que é prioridade do clube na temporada.

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