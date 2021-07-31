Presidente do Corinthians volta a admitir interesse em Roger Guedes e diz não ter 'plano B' para a função

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Ao mesmo tempo em que se prepara para enfrentar o Flamengo, neste domingo, o Corinthians segue de olho em reforçar o elenco. Após Giuliano e Renato Augusto, o alvo da vez é Roger Guedes, jogador que o clube admite o interesse publicamente, como fez o presidente do Timão neste sábado. Ele ainda revelou que não há um "plano B" em caso de fracasso da negociação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a Rádio Capital, Duilio Monteiro Alves reforçou que quer a contratação do atacante, que hoje tem vínculo com o Shandong Luneng, da China. No entanto, segundo o mandatário, isso só acontecerá quando o brasileiro conseguir sua rescisão contratual com o clube chinês. Enquanto isso, o Alvinegro irá aguardar o desfecho para, aí sim, entrar na negociação. O objetivo é não causar expectativa, já que o caso está longe de ser resolvido.

- Em relação ao Roger Guedes, existe o interesse do Corinthians, isso já é publico, mas nada além disso no momento. Ele tem contrato vigente com o clube na China, a gente sabe que ele tenta uma rescisão, e o Corinthians não tem muito o que fazer até ele ter essa situação resolvida, se é que ela vai existir, então a gente toma muito cuidado para não gerar muita expectativa na torcida. A gente vem trabalhando muito, tem interesse, pretende ter um jogador desse nível aqui no clube, mas e uma situação muito complicada ainda e muito longe de se tornar realidade - explicou o presidente.Depois de reduzir a folha salarial do Corinthians em cerca de R$ 4,5 milhões desde o início do ano, Duilio e a diretoria abriram espaço para reforçar o elenco com Giuliano e Renato Augusto. Isso, segundo o mandatário, sem inflar o orçamento, que ainda permite mais uma contratação desse nível. Por isso o alvo do clube foi para cima de Roger Guedes, que é aprovado internamente.

- A gente começou o ano de 2021 com uma folha de R$ 14,5 milhões, fizemos uma redução de R$ 4,5 milhões aproximadamente, foram 17 atletas que saíram do profissional do Corinthians e com isso tivemos uma grande redução. Hoje temos uma folha de R$ 11,2 milhões, já incluindo Renato e Giuliano. Para fazer tudo isso, a gente só conseguiu com critério, responsabilidade e dentro do orçamento planejado, que permitiu a gente investir no futebol profissional. A gente ainda tem um espaço dentro do orçamento que foi previsto pra a folha deste ano, por isso esse movimento de tentar trazer o Roger Guedes.

No entanto, em caso de negociação frustrada com o jogador do Shandong Luneng, Duilio admite não ter um plano B, mesmo sabendo que se trata de uma posição carente no elenco. Segundo ele, a prioridade será preservar a saúde financeira do clube, e a tendência é apenas mirar em alvos que não sejam apostas, e que possam vir sem custos de transferências.

- A gente entende que é uma posição que temos carência, é um grande atleta, que todos aqui no clube gostam muito e que acham pode nos ajudar demais. Mas não existe outra opção, no estágio atual a gente ainda não está com todos os problemas resolvidos, então a gente tem que continuar com essa parte de responsabilidade para que a gente não caia no problema novamente de ter uma folha acima do que foi orçado, do que foi planejado - concluiu.