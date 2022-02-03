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futebol

Presidente do Corinthians fala em 'correção de rota' após demitir Sylvinho

Duílio Monteiro Alves era defensor do trabalho do ex-treinador, mas não conseguiu segurá-lo. Mandatário corintiano disse que já se reunirá já nesta quinta-feira (3) para trabalhar novo nome para o comando do Timão...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 01:13

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 01:13
> GALERIA - TIMÃO ATIVO PARA SE LIVRAR DE ATLETAS FORA DOS PLANOS​> TABELA - CONFIRA E SIMULE OS JOGOS DO TIMÃO NO PAULISTA
- Após o jogo, nos reunimos no vesitário, eu e a diretoria de futebol, e entendemos ser o momento de interromper o trabalho do nosso treinador e o momento de fazer uma correção de rota. Vim aqui para comunica-los, e aproveito para agradecer todo o empenho do Sylvinho, todo o trabalho, dedicação ao Corinthians - disse o presidente corintiano.
A parte mais forte do estafe do Timão sempre foi favorável a permanência de Sylvinho, inclusive o próprio Duílio, mas após a derrota, de virada, para o Santos, em plena Neo Química Arena, na última quarta-feira (2), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, a situação ficou insustentável que nem mesmo o presidente conseguiu intervir.
Na temporada passada o agora ex-treinador do clube alvinegro já era alvo de críticas da torcida, principalmente a uniformizada, que mais de uma vez solicitou publicamente a demissão do profissional. Contudo, Duílio e os seus dois homens fortes, o Diretor de Futebol Roberto de Andrade e o Gerente Alessandro Nunes sempre se manifestaram favoráveis em dar uma sequência de trabalho a Sylvinho.
De acordo com o próprio Duílio, a direção de futebol se reunirá novamente já nesta quinta-feira (3) para discutir o futuro do clube e buscar um novo profissional para comandar a parte técnica.

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