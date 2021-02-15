Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Corinthians cobra providências sobre arbitragem de video contra o Flamengo
futebol

Presidente do Corinthians cobra providências sobre arbitragem de video contra o Flamengo

Em rede social, Duílio Monteiro Alves diz que irá pessoalmente à CBF e pede áudio e imagens do VAR...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 20:23

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 20:23

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Revoltado com a utilização do VAR para a validação do segundo gol do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (14), no estádio do Maracanã, o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, se posicionou em suas redes sociais cobrando providências da CBF.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO cartola disse que irá pessoalmente na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, e também solicitou o áudio e imagem do árbitro Rafael Traci com Wagner Rawey, Dewson Fernando Freitas da Silva e Oberto da Silva Santos, que estavam na cabine do VAR. O lance demorou quatro minutos para ser revisado.
Além das reclamações do lance contra o Fla, Duílio também pretende cobrar a comissão de arbitragem escala de profissionais gabaritados para reger as últimas rodadas do Brasileirão. O time de Parque São Jorge é o décimo colocado na tabela, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados