Presidente do Corinthians cobra providências sobre arbitragem de video contra o Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Revoltado com a utilização do VAR para a validação do segundo gol do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (14), no estádio do Maracanã, o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, se posicionou em suas redes sociais cobrando providências da CBF.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO cartola disse que irá pessoalmente na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, e também solicitou o áudio e imagem do árbitro Rafael Traci com Wagner Rawey, Dewson Fernando Freitas da Silva e Oberto da Silva Santos, que estavam na cabine do VAR. O lance demorou quatro minutos para ser revisado.