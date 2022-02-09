Presidente do Corinthians cita pressão da torcida como fator na demissão do técnico Sylvinho

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, admitiu nunca ter visto antes na história do clube um profissional tão criticado durante um jogo como Sylvinho, desligado do Timão após a derrota por 2 a 1 diante do Santos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

O mandatário confessou que a atmosfera na Neo Química Arena após o revés para o rival foi um dos fatores que levaram a diretoria a interromper o trabalho do treinador.

- Eu nunca vi a torcida criticar algum jogador ou treinador durante o jogo em toda a minha vida. A torcida do Corinthians apoia os 90 minutos e depois pode xingar, criticar, protestar, isso é normal. Mas durante o jogo nunca vi. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e foge da pressão das redes sociais. Fora todo o resto, programas de televisão, analistas, comentaristas, torcedores, conselheiros, geral. Tomou uma proporção que nunca vi no futebol. Foi até por isso a decisão. Não era mais algo saudável para o Sylvio, para o dia a dia dele - afirmou Duílio durante a gravação do programa Grande Círculo, do SporTV.

O presidente confessou também que a diretoria pode ter se equivocado em mantê-lo no cargo no final de 2021, tendo em vista que a pressão da torcida corintiana já era grande, mas os indícios no dia a dia de Sylvinho com os atletas pesaram para o técnico iniciar a temporada.

- Não consigo pensar em termos de arrependimento, mas isso ainda fica. Se errei, se erramos ali na decisão. Não de trazê-lo, mas de segurar de uma temporada para outra. Já que essa pressão já existia. Não desse tamanho, mas já existia. A gente acreditava no trabalho, assim como na relação com os atletas. Eram sinais do dia a dia, gostavam demais do dia a dia, do treino. Foi uma decisão, e até conversei com ele sobre isso, até pensando na história dele. Tem uma história no clube. O vejo com um grande futuro como treinador pela frente. Pelo que conheço de futebol, acho que ainda vamos ver ele dando certo em muitos clubes, e espero que no Corinthians também no futuro - ponderou.

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O mandatário do Corinthians não descartou um retorno de Sylvinho ao clube, reafirmando suas crenças no treinador.

- No futuro, as pessoas vão ver que eu estava acreditando. Sylvinho vem se preparando há anos. Existe chance de um retorno ao Corinthians, sim, sempre. A porta está aberta. Ele é um ídolo. Sabemos como as coisas são. Já vi Tite indo e voltando, Mano Menezes também - disse.

Por fim, Duílio comentou sobre a influência das redes sociais na sua tomada de decisões. Ele disse sempre existir pressão, mas que ela não pode determina os rumos do trabalho.

- Primeiro, a pressão não me preocupa. Falo de modo geral do ambiente, do clube, atletas, funcionários, o trabalho do dia a dia. Tive pressão diária, manifestações quase que diárias. Nasci aqui. Para estar aqui, não posso reclamar. Não é isso que vai me fazer tomar uma decisão. Lógico que você tem que ter um monte de observações, informações, estar lá no dia a dia, e isso eu faço - concluiu.

O próximo desafio do Timão no Paulistão é na quinta-feira (10), na Neo Química Arena, às 21h30, contra o Mirassol.