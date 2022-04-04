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Presidente do Ceilândia-DF negocia levar jogo contra Botafogo, pela Copa do Brasil, para o Serra Dourada

Ari de Almeida, mandatário do Ceilândia, tem reunião com Henderson de Paula e jogo da terceira fase da Copa do Brasil pode ser em Goiânia...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 13:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 13:58
O Botafogo pode ter um novo destino no itinerário. Ari de Almeida, presidente do Ceilândia-DF, negocia com a prefeitura de Goiânia para levar o jogo da terceira fase da Copa do Brasil - ainda com datas a serem definidas - para o Serra Dourada.+ Com Hämäläinen, Botafogo entra na reta final em busca de reforços para o Campeonato Brasileiro
O mandatário teve uma reunião com Henderson de Paula Rodrigues, Secretário de Esportes da Capital Goiana, e Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. Os três abriram negociações para levar a partida ao Serra Dourada.
O Ceilândia não pode colocar a partida no Abadião, o estádio do clube. O regulamento da Copa do Brasil prevê que os locais precisam ter capacidade de, no mínimo, 10 mil lugares a partir de jogos da terceira fase.
Por isso, a diretoria da equipe candanga negocia a venda do mando de campo. O Botafogo aguarda a definição para definir a logística. O Estádio Mané Garrincha chegou a ser cogitado, mas, no momento, o Serra Dourada é a possibilidade mais real.
Atual campeão da Série B, o Botafogo vai estrear na Copa do Brasil justamente na terceira fase. O Ceilândia eliminou Londrina e Avaí para chegar neste estágio da competição.
Crédito: EstádioSerraDourada,emGoiânia(Foto:Reprodução

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