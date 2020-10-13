Presidente do Ceará descarta interesse em Pipico

A terça-feira foi de esclarecimento no Ceará. Após o site ‘Superesportes’ informar que o Vozão havia procurado o empresário do jogador Pipico, do Santa Cruz, o presidente do Alvinegro apareceu na rede social para desmentir qualquer interesse no artilheiro.‘Informo que notícia sobre “Pipico” é matéria plantada. O Ceará não tem interesse no jogador. Não falamos sobre nomes especulados, mas nesse caso precisamos desmentir, pois a notícia partiu do seu representante’, postou.Pipico têm sido um dos principais nomes do Santa Cruz nos últimos anos.