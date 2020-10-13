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futebol

Presidente do Ceará descarta interesse em Pipico

Robinson de Castro utilizou a rede social para acabar com as especulações em torno da contratação do atacante...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:26

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:26

Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
A terça-feira foi de esclarecimento no Ceará. Após o site ‘Superesportes’ informar que o Vozão havia procurado o empresário do jogador Pipico, do Santa Cruz, o presidente do Alvinegro apareceu na rede social para desmentir qualquer interesse no artilheiro.‘Informo que notícia sobre “Pipico” é matéria plantada. O Ceará não tem interesse no jogador. Não falamos sobre nomes especulados, mas nesse caso precisamos desmentir, pois a notícia partiu do seu representante’, postou.Pipico têm sido um dos principais nomes do Santa Cruz nos últimos anos.
Aos 35 anos, o seu contrato com o time pernambucano encerra no próximo mês e ele poderia chegar de graça em caso de não renovação.
Sem Pipico, o Ceará permanece com as fichas em Rafael Sobis e Cléber, os dois homens de referência no time comandado por Guto Ferreira.

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