Presidente do Botafogo vê espaço para recomeço após rebaixamento: 'A crise é uma janela de oportunidade'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma oportunidade de recomeçar. Durcesio Mello, presidente do Botafogo, optou por enxergar a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, confirmada na última sexta-feira, pelo lado do "copo meio cheio". Em entrevista realizada neste sábado à "BotafogoTV", o mandatário afirmou que é a chance de fazer um novo Alvinegro.

- O Botafogo vive um dos momentos mais tristes de sua história. Foram muitos erros dentro e fora de campo. Mas precisamos olhar para frente, a instituição Botafogo é muito grande e vai voltar a ter o destaque da grandeza que tem. Cabe a minha liderar esse processo com muito planejamento. Estamos criando uma cultura para romper com o que não deu certo no passado. Prometo total empenho para fazer esse novo Botafogo que se inicia agora - afirmou.

O presidente afirmou que a crise é uma chance de tentar refazer o que está errado. Antes de anunciar as demissões de Eduardo Barroca e Túlio Lustosa, Durcesio deu uma visão sobre o futuro do clube de General Severiano.