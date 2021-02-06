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Presidente do Botafogo vê espaço para recomeço após rebaixamento: 'A crise é uma janela de oportunidade'

Antes de anunciar as demissões de Eduardo Barroca e Túlio Lustosa, Durcesio Mello afirmou que queda para a segunda divisão precisa ser divisor de águas para o clube...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 17:10

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 17:10

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma oportunidade de recomeçar. Durcesio Mello, presidente do Botafogo, optou por enxergar a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, confirmada na última sexta-feira, pelo lado do "copo meio cheio". Em entrevista realizada neste sábado à "BotafogoTV", o mandatário afirmou que é a chance de fazer um novo Alvinegro.
- O Botafogo vive um dos momentos mais tristes de sua história. Foram muitos erros dentro e fora de campo. Mas precisamos olhar para frente, a instituição Botafogo é muito grande e vai voltar a ter o destaque da grandeza que tem. Cabe a minha liderar esse processo com muito planejamento. Estamos criando uma cultura para romper com o que não deu certo no passado. Prometo total empenho para fazer esse novo Botafogo que se inicia agora - afirmou.
O presidente afirmou que a crise é uma chance de tentar refazer o que está errado. Antes de anunciar as demissões de Eduardo Barroca e Túlio Lustosa, Durcesio deu uma visão sobre o futuro do clube de General Severiano.
- A crise é uma janela de oportunidade, que vai poder dar novas versões para a gente para construir um Botafogo mais forte. Sempre aprendi que você tem as melhores oportunidades de reconstruir com as crises. O torcedor está triste e inconformado com razão, mas a gente vai reconstruir esse Botafogo para ser forte e vencedor de novo - completou.

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