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Presidente do Botafogo critica arbitragem na Copa do Brasil: 'Atuação lamentável'

Apesar de classificação, Nelson Mufarrej afirmou que Vinícius Furlan errou ao deixar de marcar um pênalti ao Alvinegro e no lance do gol do Paraná...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 21:45

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 21:45
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo ficou na bronca com a arbitragem. Mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Paraná e a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, reclamou da atuação de Vinícius Furlan, juiz da partida.
Para o mandatário alvinegro, o árbitro deixou de marcar um pênalti ao Botafogo - o lance em questão foi em cima de Kevin, no início do jogo - e errou no gol do Paraná, que teve um toque de mão antes da finalização que morreu no fundo das redes.
- Mais uma atuação lamentável da arbitragem. Nível muito baixo. Pênalti claro não marcado, erros no gol do adversário e péssimo posicionamento do juiz em campo. Não é porque ganhamos que vamos deixar de manifestar nossa plena insatisfação. Precisam de uniformidade de critérios. Fica impossível competir desse jeito. O Clube tem sido prejudicado reiteradas vezes, jogo após jogo, seja no Brasileiro ou na Copa do Brasil. Isso não podemos aceitar - afirmou.

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