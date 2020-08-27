Presidente do Botafogo critica arbitragem na Copa do Brasil: 'Atuação lamentável'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo ficou na bronca com a arbitragem. Mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Paraná e a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, reclamou da atuação de Vinícius Furlan, juiz da partida.

Para o mandatário alvinegro, o árbitro deixou de marcar um pênalti ao Botafogo - o lance em questão foi em cima de Kevin, no início do jogo - e errou no gol do Paraná, que teve um toque de mão antes da finalização que morreu no fundo das redes.