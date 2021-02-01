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Presidente do Bayern de Munique sobre o Mundial: 'Queremos disputar'

Herbert Hainer relembrou ano intenso e vitorioso da entidade bávara em uma temporada atípica e também comentou sobre a situação de David Alaba no clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 11:13

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 11:13

Crédito: Bayern está voando antes da disputa pelo Mundial de CLubes (Divulgação Twitter
O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, afirmou que tem desejo de jogar o Mundial de Clubes em que o Palmeiras estará presente. Em entrevista ao “Bild am Sonntag”, o mandatário também relembrou a temporada intensa que os bávaros tiveram em que conquistaram todos os títulos que foram disputados.- Queremos disputar (o Mundial), mas com todas as medidas sanitárias possíveis. Foi um ano incrivelmente intenso. Em termos de futebol, tivemos tanto êxito como nunca e com grandes momentos, mas também tivemos muitos desafios por conta da pandemia. A perda de milhões na receita se deve principalmente à falta dos torcedores nos estádios.
> Confira a tabela do Mundial de Clubes
Hainer também comentou sobre a situação de David Alaba, uma vez que o jogador não negocia sua renovação com o clube alemão, irá deixar a equipe no final da temporada, mas não tem um destino certo.
- Nós, como entidade, temos que lidar com esse tipo de situação de maneira profissional. Tanto ele como seu agente tinham suas ideias sobre a estrutura financeira de seu novo acordo. Isso é perfeitamente legítimo. Se vai ao Real Madrid? Até onde eu sei, isso não está fechado.
O Bayern de Munique entra em campo nesta sexta-feira pelo Campeonato ALemão diante do Hertha Berlin antes de viajar para a disputa do Mundial de Clubes. Os bávaros estreiam no dia oito e aguardam o confronto entre Al Ahly e Lekhwiya para saber quem será seu rival nas semifinais. A decisão está marcada para o dia 11.

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