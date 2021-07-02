Presidente do Barcelona se reúne com mandatário da La Liga em busca de solução para o contrato de Messi

Crédito: German Parga / Barcelona

Joan Laporta, presidente do Barcelona, se encontrou com Javier Tebas, mandatário da La Liga na manhã desta sexta-feira para discutir a situação do contrato de Lionel Messi, segundo o jornal "Sport". As partes buscam uma solução para que o argentino siga na equipe blaugrana na próxima temporada.Até este momento, o principal entrave na negociação entre o clube e o jogador é a questão salarial. No entanto, para garantir a sustentabilidade econômica das equipes, a entidade reguladora do futebol na Espanha limita os gastos dos times a partir das receitar que são geradas.

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Porém, o Barcelona foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. De dois anos para cá, a massa salarial dos atletas culés foi reduzida em cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). Além disso, sem torcida nos estádios, o clube não possui as mesmas receitas de outrora.

O Barça propõe a Messi um contrato por duas temporadas para que depois o craque siga como embaixador do clube. Apesar da diretoria ter o desejo de prorrogar o pagamento do jogador após sua saída, a La Liga não permite esta situação.