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Presidente do Barcelona se reúne com mandatário da La Liga em busca de solução para o contrato de Messi

Entidade que regula e organiza o futebol espanhol delimita teto de gastos dos clubes por temporada. Salário do argentino é o principal entrave na negociação...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:45

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 09:45
Crédito: German Parga / Barcelona
Joan Laporta, presidente do Barcelona, se encontrou com Javier Tebas, mandatário da La Liga na manhã desta sexta-feira para discutir a situação do contrato de Lionel Messi, segundo o jornal "Sport". As partes buscam uma solução para que o argentino siga na equipe blaugrana na próxima temporada.Até este momento, o principal entrave na negociação entre o clube e o jogador é a questão salarial. No entanto, para garantir a sustentabilidade econômica das equipes, a entidade reguladora do futebol na Espanha limita os gastos dos times a partir das receitar que são geradas.
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Porém, o Barcelona foi um dos mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. De dois anos para cá, a massa salarial dos atletas culés foi reduzida em cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). Além disso, sem torcida nos estádios, o clube não possui as mesmas receitas de outrora.
O Barça propõe a Messi um contrato por duas temporadas para que depois o craque siga como embaixador do clube. Apesar da diretoria ter o desejo de prorrogar o pagamento do jogador após sua saída, a La Liga não permite esta situação.
No entanto, a saída do camisa 10 pode trazer prejuízos econômicos a própria entidade que organiza o Campeonato Espanhol. Sem o principal jogador da competição nos últimos anos, a venda dos direitos de transmissão da La Liga podem cair e todos sairiam prejudicados na história. Resta saber o que irá sair desta reunião.

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