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futebol

Presidente do Barcelona se diz tranquilo quanto a renovação de Messi

Contrato do craque argentino com o clube catalão se encerra oficialmente nesta quarta-feira. No entanto, integrantes culés confiam na permanência do camisa 10...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 08:34

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 08:34
Crédito: German Parga / Barcelona
Perguntado sobre a renovação de contrato de Lionel Messi, Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou estar tranquilo. Segundo o "Mundo Deportivo", não há alarmismo no clube, pois todos sabem da vontade do argentino em seguir vestindo a camisa blaugrana por mais alguns anos.No entanto, esta quarta-feira representa o último dia em que o camisa 10 possui vínculo com a equipe culé já que seu novo contrato ainda não foi assinado. Internamente, havia a expectativa de que a situação estaria resolvida antes que o craque ficasse sem time.
: Veja a tabela da Copa América
Messi está concentrado com a Argentina em busca de seu primeiro título com a seleção albiceleste. Classificado para as quartas de final da Copa América, o torneio sul-americano parece ser a prioridade do atacante. Por outro lado, seu futuro no Barça deve ser decidido após a competição.
Segundo a imprensa espanhola, o principal jogador de futebol nas últimas décadas tem uma proposta em mãos para permanecer na Catalunha por mais duas temporadas. Após esse período, o craque deve optar por jogar e viver nos Estados Unidos antes de se aposentar.

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