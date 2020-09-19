Presidente do Barcelona, Bartomeu descarta renunciar ao cargo

Crédito: Lluis Gene / AFP

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, mais uma vez se pronunciou a respeito da possibilidade de renunciar ao cargo máximo do clube catalão. Em entrevista à "TV3", o dirigente novamente descartou a possibilidade e disse que continuar na equipe do Camp Nou.

- A diretoria vai continuar trabalhando para deixar um time o mais competitivo possível. Vamos conversar depois da validação. No momento ninguém quer se demitir. O clube não para e continua trabalhando, temos muitas pendências - disse Bartomeu.

Sobre a polêmica envolvendo o pedido de saída do craque Lionel Messi, o mandatário não quis entrar em polêmicas e disse que isso já é caso encerrado no clube.