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futebol

Presidente do Barcelona, Bartomeu descarta renunciar ao cargo

Mandatário afirma em entrevista que diretoria continua empenhada e que ninguém pensa em deixar o clube. Dirigente evita comentar polêmica sobre saída de Messi e celebra 'fico'...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 14:55
Crédito: Lluis Gene / AFP
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, mais uma vez se pronunciou a respeito da possibilidade de renunciar ao cargo máximo do clube catalão. Em entrevista à "TV3", o dirigente novamente descartou a possibilidade e disse que continuar na equipe do Camp Nou.
- A diretoria vai continuar trabalhando para deixar um time o mais competitivo possível. Vamos conversar depois da validação. No momento ninguém quer se demitir. O clube não para e continua trabalhando, temos muitas pendências - disse Bartomeu.
Sobre a polêmica envolvendo o pedido de saída do craque Lionel Messi, o mandatário não quis entrar em polêmicas e disse que isso já é caso encerrado no clube.
- Não vou entrar em conflito com ele (Messi). Ele é o nosso capitão e o líder da nossa equipa. Já o vimos a falar em campo e é um assunto encerrado. Não pude deixar que saísse do clube, é o melhor da história e a equipa precisa dele. Ter Messi é uma garantia de sucesso - afirmou.

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