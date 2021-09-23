Presidente do Barcelona banca permanência de Ronald Koeman: 'Seu futuro não depende deste jogo'

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Ronald Koeman seguirá no Barcelona. Pelo menos é o que garante o presidente do clube catalão, Joan Laporta, que afirmou que o treinador holandês não será demitido, independente do resultado do jogo dos blaugranas com o Cádiz, nesta quinta-feira.Muito pressionado no comando técnico, Ronald Koeman vive dias complicados à frente do Barcelona, que enfrenta grave crise fora das quatro linhas. E nesta quinta, antes do duelo contra o time da Andaluzia, o mandatário do Barça falou à imprensa espanhola sobre o tema.

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- O futuro de Koeman não depende do resultado desta noite. Estamos com ele, é o treinador da equipe principal e queremos que as coisas lhe corram bem. Sempre disse que os treinadores são condicionados pelos resultados, mas ele é o nosso treinador - disse Joan Laporta ao programa "El Chiringuito".

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