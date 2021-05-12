Presidente do Barça pede reunião com Koeman após tropeço

Joan Laporta, presidente do Barcelona, pediu por uma reunião com o técnico Ronald Koeman em busca de explicações para os recentes resultados ruins da equipe na reta final do Campeonato Espanhol, segundo a "Catalunya Ràdio". No entanto, o holandês não está ameaçado neste momento e termina a temporada com os culés.Dentro do Barça, a insatisfação por conta dos últimos desempenhos cresceu. O clube teve a oportunidade de assumir a liderença da La Liga nos três últimos jogos, mas não conquistou uma vitória. Os blaugranas vêm de derrota para o Granada e empates diante do Atlético de Madrid e Levante. Neste momento, a luta pelo título nacional está distante.