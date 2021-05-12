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futebol

Presidente do Barça pede reunião com Koeman após tropeço

Joan Laporta não está satisfeito com desempenho da equipe culé na reta final do Campeonato Espanhol em que o clube perdeu oportunidades de assumir a ponta...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 08:57

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 08:57
Crédito: Ronald Koeman não tem garantia no cargo do Barcelona na próxima temporada (Josep LAGO / AFP
Joan Laporta, presidente do Barcelona, pediu por uma reunião com o técnico Ronald Koeman em busca de explicações para os recentes resultados ruins da equipe na reta final do Campeonato Espanhol, segundo a "Catalunya Ràdio". No entanto, o holandês não está ameaçado neste momento e termina a temporada com os culés.Dentro do Barça, a insatisfação por conta dos últimos desempenhos cresceu. O clube teve a oportunidade de assumir a liderença da La Liga nos três últimos jogos, mas não conquistou uma vitória. Os blaugranas vêm de derrota para o Granada e empates diante do Atlético de Madrid e Levante. Neste momento, a luta pelo título nacional está distante.
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Dessa forma, a permanência de Koeman no cargo de técnico do clube na próxima temporada também não é certa. O comandante foi contratado para dirigir o elenco nesta campanha e faz um trabalho de transição, mas que é irregular.

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