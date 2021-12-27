Presidente do Bahia dá forte declaração sobre perfil do elenco para 2022

‘Tem um grande erro, o macro erro, o grande erro de política de futebol da nossa gestão é tentar montar um time no perfil do qual não somos. Nós não somos um time técnico. Nós não somos um time leve, nós não somos um clube que se acostumou a vencer com craques de bola o tempo todo. Nossa história de futebol é muito mais forjada, muito mais construída em time de fibra do que em time de talento. Nossos times nunca levaram aos troféus de grandes craques do Brasil. Nós nunca tivemos jogadores na seleção brasileira com algum nível de frequência. A nossa história sempre foi construída com jogadores que vinham da luta, que venciam as partidas muito mais no empenho, na fibra, do que propriamente na qualidade técnica acima do adversário. Estou dizendo que a gente nunca teve craque? Não estou dizendo isso. Tivemos vários craques, mas a essência da história do Bahia sempre foi muito mais um time de fibra do que um time com qualidade técnica muito acima da média do Brasil. Nós, na minha gestão, fugimos bastante dessa história. Talvez a principal coisa que devamos fazer daqui para frente é entender que se a gente não tem um elenco capaz de dar fibra, intensidade, força e luta dentro de campo, não são os craques que vão nos salvar. Até porque os craques de verdade não estão dispostos a vir para o Bahia nesse momento’, disse na reunião com os conselheiros.