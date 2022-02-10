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Presidente do Atlético-MG fala em favorecimento ao Flamengo na Supercopa do Brasil

Sérgio Coelho não gostou do duelo ser disputado em Cuiabá, no próximo dia 20 de fevereiro, na Arena Pantanal...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 23:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 23:18
O local da decisão da Supercopa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, no dia 20 de fevereiro, já tem local definido: a Arena Pantanal, em Cuiabá. No entanto, o time alvinegro não gostou da escolha da capital do Mato Grosso para abrigar a partida que decidirá o supercampeão do país.
O presidente do Galo, Sérgio Coelho, se manifestou contrário à sede do jogo e questionou a escolha da CBF.
- O Clube Atlético Mineiro não foi consultado. Embora, fizemos um ofício encaminhado ao presidente Ednaldo e ao diretor de competições, o Manoel Flores. Infelizmente, tomaram a decisão, não nos atenderam e lamentamos-disse Sérgio Coelho ao GE.
A definição do local da partida só ocorreu na terça-feira, 8, depois de algumas semanas sem saber onde seria disputado o jogo, o que deixou a cúpula alvinegra contrariada.
- Pedimos no ofício que, se não houvesse a escolha pelo Mineirão, que nos comunicassem de forma antecipada para discutirmos juntamente com o nosso adversário um local que atendessem aos dois clubes. Infelizmente, tomaram a decisão, não nos atenderam e lamentamos - afirmou Sérgio Coelho, que em seguida afirmou que parece existir um favorecimento ao Flamengo na competição.- Agora, o que mais incomoda ao Atlético e a mim, particularmente, é o Flamengo ter informações privilegiadas dentro da CBF. Quando nós ficamos sabendo que seria em Cuiabá, e foi ontem à noite (terça-feira), nosso departamento de logística fez contato imediato com o melhor hotel de Cuiabá para a reserva. E eles nos disseram que não poderiam nos receber, porque já iriam receber o Flamengo, que havia feito a contratação do hotel há mais dias - disse.
O Atlético tentou levar o jogo para o Mineirão, pois como foi campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, e o Flamengo vice do Brasileirão, a equipe mineira se sentia mandante do duelo.
No regulamento da Supercopa do Brasil, o mando de campo pertence à CBF. Mas, Sérgio Coelho indicou outros problemas com a Arena Pantanal, em sua visão.
- Tenho muita admiração pela cidade de Cuiabá, carinho com o povo de lá. Quanto à Arena Pantanal, ela é de Copa do Mundo. Então, estaremos bem por lá, é um palco espetacular. Mas, a nossa insatisfação é que, por se tratar de competição de jogo só, entre dois clubes com rivalidade, a CBF deveria se preocupar em dar o mesmo direito aos dois clubes, criar uma igualdade - disse o dirigente, que também mencionou a distância para Belo Horizonte e o forte calor que há na cidade nesta época do ano.
- O segundo problema é o calor, lá teremos 35 graus, 40 graus. O Flamengo voltou a treinar em janeiro, depois das férias, talvez oito, 10 dias antes do Atlético. Em um mês e pouco de preparação física, essa diferença pesa. Teremos esse "prejuízo" também para uma partida tão importante, de jogo único, entre dois clubes com grandes jogadores - concluiu.
Crédito: OpresidentedoGaloquestionaumsupostofavorecimentoaoFlamengonaSupercopadoBrasil-(Divulgação

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